Everton leent Cuco Martina uit aan Feyenoord

Martina werd door Ronald Koeman in de zomer van 2015 naar Southampton gehaald en werd later ook getransfereerd naar de volgende club van de Nederlandse trainer. Bij Everton werd hij na het vertrek van Koeman uitgeleend aan Stoke City, waar hij in de eerste helft van het seizoen 18 wedstrijden in het eerste elftal speelde.

Martina is 29 jaar en belandde via RKC en FC Twente destijds in Engeland.