Premium Het beste van De Telegraaf

IJsrel houdt gemoederen bezig in olympisch Peking Patrick Roest na uitspraken ’apart figuur’ Nils van der Poel: ‘What the f*ck is dit nou?’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Patrick Roest: „Het klinkt allemaal wel heel heftig, terwijl het niet zo bijzonder is.” Ⓒ HH/ANP

PEKING - In goed Nederlands vat Patrick Roest even samen wat er in het Oranje-kamp werd gedacht toen zijn grote concurrent Nils van der Poel woensdag de aanval opende op de Nederlandse schaatsbond (KNSB). ,,We zagen het gister voorbijkomen en hebben het er dan wel even over. Zo van: what the fuck is dit nou?’’