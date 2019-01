Eerste MXGP voor Herlings onzeker

De 24-jarige sterrijder van het Red Bull KTM-team brak vorige week tijdens een training in het Zuid-Spaanse Albaida zijn rechtervoet. Hij is inmiddels door de gerenommeerde arts Dr. Claes geopereerd.

Herlings zou op 16 februari aan de Hawkstone Park International in Engeland meedoen, maar gaat zich nu helemaal toeleggen op volledig herstel. Hij wordt over zes weken voor consulatie bij de medische staf verwacht. Zijn team liet in een bulletin weten dat de eerste race op 3 maart van het FIM Motorcross World Championship in Argentinië voor hem 'onzeker' is.

Herlings die vorig jaar 17 van de 19 grandprix's won, weet nog hoe zijn fractuur tot stand kwam. Via KTM liet hij weten: "Ik landde verkeerd na een sprong en kwam daardoor te dicht bij een aarden wal. Mijn voet kwam tussen de bike en de wal klem te zitten. Ik wist meteen dat ik een probleem had, omdat mijn voet meteen opzwelde. Dit is duidelijk niet de beste manier om het seizoen te starten. Nu moeten we zien terug te komen op niveau. Het goede nieuws is dat dokter Claes en zijn team zeer tevreden waren over hoe de operatie is verlopen. Ik heb geen zwelling of pijn meer. In zes weken tijd weten we meer en alles hangt af hoe het bot heelt". En zo verzekerde hij: "Ik kom zeker sterk terug".