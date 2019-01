Heerenveen legt Zweed Dresevic vast

De centrale verdediger uit Zweden (22) stapt per direct over voor een periode van 3,5 jaar. Hij komt van IF Elfsborg, waar hij drie seizoenen speelde. Dresevic kwam bovendien voor diverse nationale jeugdelftallen van Zweden uit.

Eerder huurde Heerenveen in deze transferperiode al de Noor Dennis Johnsen van Ajax. Verder werd de Deen Andreas Skovgaard overgenomen van FC Nordsjaelland.