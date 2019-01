’Niet makkelijk voor Gasly naast Verstappen’

Gasly, vorig jaar nog bij opleidingsteam Toro Rosso, deed het uitstekend in zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij imponeerde en mocht ’promoveren’ naar Red Bull, na het vertrek van Daniel Ricciardo naar Renault. „Pierre is een zeer snelle rijder, maar het is aan ons om hem een beetje tijd te geven om aan alles te wennen”, zegt Horner tegen Motorsport.com.

Hij vervolgt: „Zijn promotie naar Red Bull is sneller verlopen dan we aanvankelijk voor ogen hadden.” Ricciardo en Verstappen waren aardig aan elkaar gewaagd en dat zal voor de Fransman een stuk lastiger worden. „Het wordt niet gemakkelijk voor hem. Natuurlijk niet. Maar Pierre weet wat er van hem verwacht wordt.

Duidelijk verschil

Horner vindt het wel lekker dat er een verschil tussen de coureurs zit. „Voor het team is het in feite een veel gemakkelijkere situatie dan de afgelopen jaren, omdat er nu een duidelijk verschil in ervaring is tussen de twee rijders en wat de verwachtingen van hen zijn.”

De Britse teambaas laat zich ook nog even uit over de kansen van Verstappen voor 2019. „Je bent als coureur altijd aan het leren en hij is nog steeds heel jong. Wat we hebben gezien, is dat alle rijders wel eens fouten maken. We hebben dat vorig jaar ook bij de meer ervaren jongens gezien. Maar ik vind dat Max de ervaring die hij opdoet, extreem goed toepast.”