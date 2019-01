De Graafschap verwelkomt Ligeon

De 26-jarige verdediger speelt sinds vorig jaar bij Zwolle, maar kwam niet verder dan vijf duels in het eerste.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC: „Ruben heeft in Zwolle nog een contract tot medio 2020, maar heeft het komende half jaar weinig uitzicht op speeltijd. Het is voor Ruben een goede zaak om meer kans te maken op speelminuten. Wij zullen zijn verrichtingen in Doetinchem op de voet volgen.”