Snookersensatie in Berlijn

Yuang Ⓒ screenshot

BERLIJN - Viervoudig wereldkampioen snooker, John Higgins, is in de eerste ronde van de German Masters uitgeschakeld door het Chinese wonderkind Yuan Sijun. De pas 18-jarige Yuan wist in een uitermate spannende partij met 5-4 te winnen en plaatste zich voor de achtste finale in Berlijn.