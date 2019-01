Fortuna huurt Frans talent van RB Salzburg

De 19-jarige Fransman wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Oostenrijkse RB Salzburg.

„Mahamadou is een groot talent uit de Franse School. Fysiek heel sterk en snel en dat zijn kwaliteiten die wij in een verdediger zoeken”, zegt technisch manager Sjoerd Ars. „Op dit moment komt hij nog niet in aanmerking voor het eerste elftal van RB Salzburg, maar zij hebben het volste vertrouwen in zijn talent en vinden dat hij veel speelminuten moet maken.”

Dembélé wil bij Fortuna vooral veel wedstrijden spelen. „Alleen zo word ik beter en blijf ik progressie boeken”, zegt hij. „De manier van spelen van Fortuna past goed bij me. Ik wil dan ook zo snel mogelijk een basisplaats veroveren.”