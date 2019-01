Barcelona haalt Emerson voor volgend seizoen

Emerson maakt op 1 juli de overstap naar de Spaanse kampioen, waar hij een contract voor vijf jaar heeft getekend. Met de transfer is een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid.

De 20-jarige Braziliaanse rechtsback speelt ongeveer een jaar voor Atlético Mineiro en is momenteel met het Braziliaans elftal actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder 20. Volgens de Catalaanse club wordt de speler in zijn thuisland vergeleken met voormalig Barça-speler Dani Alves, is hij snel aan de bal en zonder bal en beschikt hij over een goede pass.

Emerson is de tweede speler die Barcelona heeft vastgelegd voor het nieuwe seizoen. Eerder werd Frenkie de Jong overgenomen van Ajax voor 86 miljoen euro (inclusief bonussen).

Betis

Kort na de bekendmaking van Barcelona dat het Emerson per 1 juli overneemt, heeft Real Betis gemeld dat het de Braziliaan voor de rest van dit seizoen huurt van Atlético Mineiro. „Met zijn komst heeft Real Betis aan de rechterkant snelheid en kracht in de verdediging toegevoegd”, meldt de club uit La Liga