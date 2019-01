Vitesse heeft Dauda binnen

Vitesse was hard op zoek naar een versterking in de aanval. De Arnhemmers missen voorlopig nog Tim Matavz, die aan het herstellen is van een kuitbeenbreuk. Daarnaast zitten Hilary Gong en Charly Musonda ook nog in de ziekenboeg.

Dauda, geboren in Ghana, hoopt het bij Vitesse beter te doen dan zijn naamgenoot Abiola Dauda. De Nigeriaanse aanvaller kwam in drie seizoenen slechts 29 keer in actie, waarin hij negen keel doel trof.