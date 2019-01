Beroering in vaderlandse biljartwereld

Het gaat om het World Team Trophy(WTT) toernooi, dat op 11 en 12 maart in het Franse Roissy wordt gehouden om de keusporten te promoten en het Franse Olympisch Comité te bewegen om biljarten, snooker en pool als demonstratiesport toe te laten op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De teams zijn samengesteld met carambole - snooker en poolspelers en speelsters. Naast een Frans team zijn er teams uit Europa, Azië en een wereldteam. In de vier teams is geen enkele Nederlandse deelnemer opgenomen en dat terwijl in het carambole biljarten ons land zowel bij de heren als de dames met Dick Jaspers en Therese Klompenhouder de regerende wereldkampioenen hebben. In pool heeft ons land met Niels Feijen een speler van wereldklasse, die nog recentelijk in de Mosconi Cup speelde.

De Koninklijke Nederlandse biljartbond (KNBB) gaat bij de WCBS om opheldering vragen.