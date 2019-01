Cypriotisch avontuur voor Fortunees Vidigal

De 20-jarige Portugees heeft nog een contract tot 2022 in Sittard, maar speelt op huurbasis tot de zomer van 2020 in de hoofdstad van Cyprus. De Cyprioten hebben ook een optie tot koop op de vleugelspeler genomen.

Vidigal speelde dit seizoen in tien competitiewedstrijden voor Fortuna en was daarin twee keer trefzeker. Vorig seizoen kwam de Portugees in de eerste divisie tot tien treffers voor de Limburgers.