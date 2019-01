Pieters verkast naar Franse laagvlieger

Het Franse Amiens, dat met een achttiende plaats in de Ligue 1 tegen degradatie knokt, heeft zich versterkt met Pieters. De Nederlander vertrekt op huurbasis naar Frankrijk en verlaat voor een half seizoen Stoke City.

De Engelse club haalde Pieters in 2013 van PSV naar de Premier League. Vorig seizoen degradeerde de club uit Stoke-on-Trent uit de Premier League. Dit seizoen kwam de 18-voudig international 23 keer in actie voor Stoke. In totaal speelde de linkspoot meer dan 200 wedstrijden voor huidige nummer 15 van de Championship, het tweede niveau van Engeland.