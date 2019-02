PSV zonder Lozano tegen Fortuna Sittard

Met de Mexicaan wordt geen enkel risico genomen, nadat hij afgelopen weekeinde tegen FC Groningen uitviel met een hersenschudding.

Van ernstig letsel is geen sprake, maar PSV is logischerwijs voorzichtig met de aanvaller. „Beter een week later, dan een dag te vroeg”, liet trainer Mark van Bommel zich deze week al ontvallen over de inzetbaarheid van zijn sterspeler. Donyell Malen is de logische vervanger.

