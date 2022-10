Feyenoord verslaat tien spelers FC Twente

In aanloop naar het toptreffen met FC Twente – al twee seizoenen zonder nederlaag tegen Feyenoord – werd zelfs Arne Slot bevangen door twijfels. Drie duels zonder overwinning na zo’n geweldig seizoen met het halen van de Conference Leaguefinale als hoogtepunt werkt dus niet alleen in de kopjes van de spelers door, maar ook in die van de trainer.

Naast drie wissels ten opzichte van het duel met FC Midtjylland – eentje gedwongen door de blessure van Oussama Idrissi – had Slot ook zijn systeem aangepast. Feyenoord speelde met drie achterop en een tweemansaanval met Javairo Dilrosun en een eerste basisplaats voor Santiago Gimenez.

FC Twente hield alles bij het oude en het eerste half uur was bijzonder vermakelijk. De bezoekers uit Twente waren de dominante en bovenliggende partij terwijl Feyenoord in de eigen Kuip vooral speculeerde op de snelle omschakeling.

Dat laatste leverde de meeste kansen op, maar FC Twente heeft Lars Unnerstal. Hij pakte een bal van de schoen van de doorgebroken Quinten Timber en toen de Duitser werd gepasseerd werkte Robin Pröpper van de lijn. Slechts een kans stelde de ploeg van Ron Jans daartegenover. Justin Bijlow hield Vaclav Cerny van de openingstreffer.

Juist toen de wedstrijd in rustiger vaarwater leek te komen, ontbrandde de ontmoeting volledig. Met FC Twente als slachtoffer. Slachtoffer van zichzelf. Want het was niet de tactische ingreep van Slot of de samenstelling van de elf, die het verschil maakten.

Domme momenten

Nee, twee domme momenten van toch ervaren spelers als Joshua Brenet en Cerny deden FC Twente de das om nog voor rust. Bij een snelle, maar ongevaarlijke uitval van Rotterdamse kant, liet Gimenez de bal over de zijlijn rollen. In plaats van een ingooi voor de bezoekers, gaf scheidsrechter Dennis Higler Feyenoord een vrije trap op zo’n twintig meter van het doel. Brenet liep bij het terugverdedigen op de hakken van Sebastian Szymanski.

De regelmatig bekritiseerde aanvoerder Orkun Kökcü – hij speelde tot dat moment ongelukkig – schoot de vrije trap onberispelijk in de winkelhaak achter Unnerstall.

Vaclav Cerny verlaat het veld. Ⓒ Pro Shots

De 1-0 achterstand was niet de enige tegenvaller waarmee FC Twente de rust op zocht. Cerny verspeelde de bal rond de middenlijn en in een mengeling van enthousiasme en frustratie trapte hij over de bal heen en raakte met zijn gestrekt been Dilrosun. Dat de Tsjech mocht gaan douchen was zwaar bestraft, maar de beslissing viel reglmentair te billijken en daarom bleef ook VAR Danny Makkelie van de situatie af.

Het was bij rust direct einde wedstrijd. Met elf tegen elf hield FC Twente zich gemakkelijk staande. Met tien tegen elf in de vijandige Kuip aan het langste eind te trekken, was teveel gevraagd voor FC Twente zo bleek in de tweede helft.

Nadat Ricky van Wolfswinkel bij de enige kans van de tukkers vergat te schieten en Gimenez twee opgelegde kansen niet langs Unnerstall kreeg, maakte David Hancko in de 64e minuut aan alle onzekerheid een einde: 2-0.

Hoewel niet overtuigend bezwoer Slot en zijn ploeg met de zege een ontluikende crisis in de Kuip.