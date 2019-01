Fer staat op punt Swansea te verruilen voor Aston Villa

De geruchten gingen dat Fer zijn carrière zou vervolgen in Frankrijk. Franse media meldde zelfs dat de middenvelder al op weg was naar Lille, maar nu melden Engelse media dat Fer zijn handtekening onder een contract bij Aston Villa gaat zetten.

Het contract van de 11-voudig international loopt deze zomer af en naast Lille had ook Fenerbache interesse in Fer. De voormalig speler van onder andere Feyenoord en FC Twente kiest er echter voor om in Engeland te blijven.

De club uit Birmingham kan Fer niet meer huren, omdat ze aan het limiet qua huurspelers zitten. Villa hoopt Fer voor de transferdeadline voor een langere tijd vast te leggen.

Veel zal er voor Fer niet veranderen. Zowel Villa als Swansea komen uit in de Championship, het tweede niveau in Engeland. Het verschil op de ranglijst tussen beide clubs bedraagt slechts één punt in het voordeel van Swansea.