Dumoulin: ’Zijn dominantie is indrukwekkend’

Mathieu van der Poel. Ⓒ AFP

BOGENSE - Het is voor vele wielerkenners niet de vraag óf Mathieu van der Poel wereldkampioen gaat worden, maar hoe hij dat zal doen. Het 24-jarige fenomeen zal niets aan het toeval willen overlaten, de vroege aanval kiezen en zo zijn tweede regenboogtrui in het Deense Bogense willen oprapen. Volgens vele prominenten uit de wielerwereld is Van der Poel sowieso één van de meest in het oog springende personen in het huidige cyclisme.