Boer: ’Geen zonnebrand, maar muts en sjaal’

„Er kwam alleen steeds iets tussendoor wat de voorwaarden betreft”, vertelt Boer nu. „Eerst wat kleine dingetjes en op het laatste moment wilden ze weer iets anders invullen. Dat voelde niet goed. Dan zet ik niet alles op het spel. Het is graag of niet van hun kant.”

Dat terwijl alles al in orde was gemaakt voor het eerste buitenlandse avontuur, aan het einde van een lange carrière van de nu 38-jarige Boer. „De koffers stonden al klaar, ik zou donderdag om half acht ’s ochtends vliegen”, vertelt de geroutineerde goalie. „Ik had woensdag nog getraind bij PEC, afscheid genomen, trainer Jaap Stam verteld dat het definitief doorging en ik het vliegtuig zou opstappen. Ik had er ook echt heel veel zin in. Mooi avontuur, mooi land, lekker warm. Maar morgen (vandaag, red.) staan we weer met de muts op en de sjaal om te blauwbekken in -5 graden, in plaats van met de zonnebrandcrème op de neus.”

Boer kan er al om lachen. „Ik heb het alweer afgesloten”, zegt Boer, die voelde dat het hem werd gegund. „PEC werkte fantastisch mee, een groot compliment. Natuurlijk, het is hartstikke zonde. Dit had het (zijn loopbaan, red.) compleet gemaakt.”