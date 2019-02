Koeman: ’Cuco Martina is een aanwinst voor Feyenoord’

„Deze jongen is een goede prof. Zeurt nooit, geeft elke wedstrijd honderd procent, traint geweldig en staat er altijd. Dat is ook de reden waarom een heleboel clubs hem graag wilden inlijven”, zegt Koeman.

Zelf heeft hij de 29-jarige Martina ook naar Fenerbahçe willen halen een half jaar geleden. „Dat mislukte, omdat hij toen net op het punt stond bij Stoke City te tekenen. Na het vertrek van Ronald bij Everton werd het voor Cuco opeens lastiger in Liverpool en daarom koos hij voor een verhuur aan Stoke”, aldus Koeman, die vooral de Premier League-ervaring belangrijk vindt.

Vervanger Botteghin

De vroegere Feyenoord-trainer leeft nog altijd met de Rotterdamse club mee en is daarom blij dat de Stadionclub Martina heeft binnengehaald. Martina kan in zijn ogen rechtsback spelen, maar ook heel sterk zijn als centrale verdediger op de positie van Botteghin.

Voor die plek heeft technisch directeur Martin van Geel hem ook aangetrokken. Toen de aard van de blessure van de Braziliaanse voorstopper duidelijk werd, schakelde Feyenoord pas. De club heeft geen liggende gelden om er in de winterperiode nog spelers bij te halen, maar het wegvallen van Botteghin voor meerdere maanden dwong Van Geel en Giovanni van Bronckhorst tot een noodmaatregel.

Hart voor Rotterdam

Martina hoorde met zijn zeer stevige ’Engelse’ salaris tot een categorie spelers die eigenlijk niet haalbaar was voor Feyenoord. Maar behalve Everton heeft ook de speler financieel ingeleverd. Zo graag wilde hij bij Feyenoord, in de stad waar hij vandaan komt, aan de slag.

Er zijn nog geen afspraken gemaakt voor het seizoen hierna. Martina heeft een contract tot 2020 bij Everton, maar vanzelfsprekend zit Feyenoord op de eerste rij als de international van Curaçao goed presteert in De Kuip. Koeman: „Hij heeft een groot loopvermogen en kon in de Premier League uitstekend mee in de fysieke strijd. Hij stond elke week zijn mannetje en heeft zowel bij Southampton als bij Everton veel gespeeld, hoewel we hem aanvankelijk als back-up hadden gehaald. Hij kon iedereen vervangen.”

Ook Erwins broer Ronald heeft Feyenoord verzekerd dat Martina een uitstekende prof is die bij Feyenoord past. Van Geel deed vooraf zijn huiswerk door bij de oud-trainer van Southampton en Everton te informeren.

Erwin Koeman: „Ik denk dat Cuco in Engeland een prachtige carrière heeft gehad en nu een paar mooie jaren in de Eredivisie kan draaien. En Feyenoord is nog steeds een grote club.”