Real Madrid naar laatste vier Copa del Rey

De topclub uit Madrid was in Gerona met 1-3 te sterk voor de thuisploeg. In het eerste duel had Real Girona al met 4-2 verslagen. Benzema tekende toen voor de vierde treffer van de Madrilenen.

Benzema leidde zelf de 0-1 voor Real in. Hij zette de aanval op, zocht de combinatie met Dani Carvajal en schoot de bal achter doelman Gorka Iraizoz. Nog voor rust verdubbelde de Franse spits de voorsprong met een schot laag in de rechterhoek. In de tweede helft maakte Pedro Porro nog de 1-2 voor Girona, maar Marcos Llorente gooide de wedstrijd vijf minuten later met de 1-3 op slot.

Valencia, Real Betis en FC Barcelona hadden zich eerder verzekerd van een plaats in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi.