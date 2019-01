Lazio na strafschoppen langs Inter in Coppa Italia

De club uit Rome won in Milaan de strafschoppenserie nadat Inter diep in de blessuretijd van de verlenging op 1-1 was gekomen.

Inter speelde in het Stadio Guiseppe Meazza zonder Stefan de Vrij. De verdediger, die afgelopen zomer was overgenomen van Lazio, had last van een lichte spierblessure. Na de late openingstreffer in de verlenging van Ciro Immobile leek Lazio de winst op zak te hebben. Ver in blessuretijd maakte Mauro Icardi uit een strafschop echter alsnog gelijk. Bij Lazio moest Stefan Radu ook nog met zijn tweede gele kaart van het veld.

In de strafschoppenserie miste Radja Nainggolan voor Inter de laatste penalty. Lucas Leiva schoot vervolgens voor Lazio wel raak.

De club uit Rome voegt zich bij Fiorentina, AC Milan en Atalanta, de laatste vier in de Coppa Italia. De ploeg uit Bergamo schakelde woensdag Juventus uit. De landskampioen uit Turijn had de laatste vier edities van het Italiaanse bekertoernooi gewonnen.