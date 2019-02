Nét geen recordaantal transfers in winterse periode

Alleen in de winter van 2017 waren er meer transfers (151) dan tijdens deze periode. In de laatste 24 uur van de transferperiode maakten 32 spelers een transfer van of naar een Nederlandse betaaldvoetbalclub. Dit betekent ook geen nieuw record. In 2017 werden namelijk 59 transfers (bijna twee keer zoveel als dit jaar) geregistreerd op ’deadlinedag’.

Van de 149 spelers die wisselden van club, lieten 41 spelers Nederland achter zich voor een buitenlands avontuur. Nederland verwelkomt daarentegen 39 nieuwe spelers. Binnen de landsgrenzen wisselden 69 spelers van club. Karim Rossi was de laatste; hij verruilde SC Cambuur voor Telstar en de KNVB schreef hem op 31 januari om 23:37 uur officieel over. FC Dordrecht was het meest actief in deze transferperiode en haalde zeven nieuwe spelers binnen.

Ajax, Feyenoord en PSV

De grote drie clubs hielden zich tamelijk rustig. Ajax verkocht weliswaar Frenkie de Jong voor een recordbedrag van 86 miljoen euro (inclusief bonussen) aan FC Barcelona, maar die transfer wordt pas na dit seizoen van kracht. De Amsterdammers kochten wel de Argentijn Lisandro Magallan en verhuurden zes spelers aan andere clubs.

Feyenoord sloeg op de laatste dag van de transferperiode nog toe door Cuco Martina van Everton te huren. Bij PSV kwamen er geen spelers bij. De landskampioen verkocht wel Nicolas Isimat-Mirin aan het Turkse Besiktas.

Bekijk ook: Fer moet streep zetten door transfer naar Aston Villa