James maakt rentree met benauwde zege Lakers

James stond zeventien wedstrijden in de NBA aan de kant en in zijn afwezigheid verloren de Lakers elf keer. Hij deed tegen de Clippers vanaf het begin mee en was in de hele wedstrijd goed voor 24 punten, veertien rebounds en negen assists.

Einde goede reeks Warriors

Aan de zegereeks van Golden State Warriors kwam een einde. De regerend kampioen won de laatste elf wedstrijden, maar liep tegen Philadelphia 76ers tegen een nederlaag op: 104-113. Stephen Curry deed zijn best om de Warriors te behoeden voor het onheil, maar zijn 41 punten waren niet genoeg.

Bij de Sixers waren Joel Embiid en Ben Simmons ieder goed voor 26 punten. De Warriors behielden ondanks het verlies wel de koppositie in de Western Conference, maar Denver Nuggets komt naderbij.