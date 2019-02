Chelsea stalt Batshuayi nu bij Crystal Palace

De aanvaller was de eerste helft van dit seizoen door de club uit Londen verhuurd aan Valencia. Vorig seizoen had Chelsea hem nog bij Borussia Dortmund gestald na de winterstop.

Batshuayi (25) kreeg de laatste weken al nauwelijks speeltijd bij Valencia. Hij was bij Chelsea evenmin gewenst en dus moest de Belg van Congolese afkomst op zoek naar een nieuwe club. Die vond hij op de valreep met Crystal Palace, de nummer 15 in de Premier League.

„Hij is een fantastische aanwinst voor Crystal Palace”, zei voorzitter Steve Parish. „Michy is een speler die we al lang bewonderen en ik ben blij dat we hem eindelijk in een rood en blauw shirt zullen zien.”

