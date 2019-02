Cillessen: ’Frenkie vroeg me naar Barcelona’

„Super natuurlijk, want Frenkie is een fantastische voetballer. Hij past bij Barcelona”, reageert Cillessen, de penalty-killer in het Copa del Rey-duel met Sevilla van woensdagavond, op de last-minute switch van De Jong. De Ajacied leek richting Paris Saint-Germain te koersen, maar tekende uiteindelijk bij Barcelona.

Welke rol heb jij in de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona gespeeld?

„Ik heb hem bij het Nederlands elftal gesproken en hij heeft me ge-appt. Als hij ernaar vroeg, heb ik hem verteld hoe het er hier aan toe gaat. Het is niet zo dat ik hem over de streep heb moeten trekken. Ik heb mezelf wel als voorbeeld gebruikt. Ook als je hier niet wekelijks speelt, wat Frenkie met alle kwaliteit die bij Barça rondloopt in het begin heel goed kan overkomen, dan word je wél beter. Dat sprak hem aan.”

Oorlog maken

Na zijn gestopte penalty zei Barcelona-trainer Ernesto Valverde zich gelukkig te prijzen met twee topkeepers en Cillessen zelfs ’van wereldklasse’ te vinden. „Altijd mooi als dit over je gezegd wordt, maar het liefst wil ik wekelijks spelen”, aldus de doelman van Oranje. „Het is lastig je in je rol te schikken als je het gevoel hebt dat je steeds dichter bij een basisplaats komt en iedereen positief over je is. Uiteraard zijn er mensen die me te lief vinden en zeggen dat ik oorlog moet maken. Maar ik heb met mijn volle verstand voor vijf jaar getekend, dus vind ik dat je je aan de afspraken moet houden.”

