Indrukwekkende reeks Van Gerwen: wie stopt hem af?

Alleen de beste zestien darters van de wereld zijn toegelaten tot het eerste major van 2019. Natuurlijk is Van Gerwen als eerste geplaatst. De 29-jarige Brabander voert immers al ruim vijf jaar de wereldranglijst aan en kroonde zich op de eerste dag van dit jaar voor de derde maal tot wereldkampioen. Daarnaast was hij de afgelopen vier jaar bij de Masters telkens de allerbeste. In de eerste ronde treft hij vrijdagavond Jonny Clayton, de nummer 16 van de zogenoemde Order of Merit.

Van Gerwen is de enige Nederlander in het deelnemersveld. Raymond van Barneveld is immers afgezakt naar een bedenkelijke 28e plek. De 51-jarige Nederlander verloor bij het afgelopen WK verrassend van de onbekende Litouwer Darius Labanauskas en dat zorgde voor de vrije val op de wereldranglijst. ’Barney’ neemt dit jaar sowieso afscheid van de sport.

Geen Anderson

Gary Anderson meldde zich eerder deze week af voor de Masters. De tweevoudig wereldkampioen kampt met een rugblessure. „Dit is geen makkelijke keuze geweest. Maar ik ben de laatste weken veel bij de fysiotherapeut geweest. Iedereen weet dat ik al geruime tijd last van mijn rug heb. Ik wil zo snel mogelijk terugkeren.” Stephen Bunting is als vervanger van Anderson opgeroepen.

Van Gerwen ziet 2019 vol vertrouwen tegemoet, zo verklaarde hij vlak na zijn triomf op het WK al tegenover Telesport. Na de 25 titels in 2016 en de 19 eindzeges in zowel 2017 als 2018 moet hij de komende twaalf maanden van zichzelf de twintig aantikken. „Dat is realistisch. Met mijn vermogen en capaciteiten moet dat makkelijk kunnen.”

Voorbereiding

De voorbereiding richting de Masters verliep via enkele demonstraties, waaronder drie in Nederland, prima voor Van Gerwen. Zo won hij bij de Kings of Darts drie keer van Peter Wright en ook eenmaal van de inmiddels gestopte Phil Taylor. „Ik wil heel dominant zijn, zorgen dat ik goed speel en veel toernooien win”, benadrukte hij vorige week in Den Bosch.

Voor de Masters spreken de cijfers in het voordeel van Van Gerwen. Er wordt namelijk gespeeld volgens het format van ’best of 19 legs’. Deze langere wedstrijden zijn ’Mighty Mike’ op het lijf geschreven. De statistieken bij partijen over een lengte van ’best of 19 legs’ of meer zijn bij de Vlijmenaar indrukwekkend te noemen. Van de 143 confrontaties won hij er 117. Daarbij noteert hij over deze wedstrijden ook nog eens een gemiddelde van 102,76 per drie pijlen. Dat doet geen enkele speler hem na.

Eerste ronde Masters:

Michael van Gerwen (1) - Jonny Clayton (16)

Mensur Suljovic (8) - Simon Whitlock (9)

Daryl Gurney (5) - Dave Chisnall (12)

Stephen Bunting (-) - Darren Webster (13)

Rob Cross (2) - Joe Cullen (15)

Gerwyn Price (7) - James Wade (10)

Michael Smith (6) - Ian White (11)

Peter Wright (3) - Adrian Lewis (14)