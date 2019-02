’Van der Poel is in bijna alles perfect’

„De loopbanen van Mathieu en mij zijn vergelijkbaar”, zegt de 42-jarige Belg. „Door de jaren heen heeft hij wat wereldtitels gemist door omstandigheden. Zo was dat bij mij ook. Hij zal uiteindelijk niet worden afgerekend op het aantal wereldtitels dat hij heeft veroverd. Men zal hem toch beschouwen als de beste veldrijder van zijn generatie. Bij mij had dat tijd nodig. Bij Mathieu is dat al het geval.”

Nys geniet van de manier van koersen van Van der Poel. „Deze jongen is bijna in alles perfect. Of je het nu hebt over techniek, inhoud, kracht of explosiviteit, Mathieu geniet van elke seconde op zijn fiets. Het WK-parcours is op zijn lijf geschreven. Het komt aan op snelheid en techniek, veel draaien en keren. Er zijn bovendien geen lange beklimmingen. Dat is een punt waarop hij nog niet uitblinkt. Hij is ook jong, die inhoud komt met de jaren. Als je het mij vraagt, kan alleen pech hem van de wereldtitel afhouden.”

Smijten met krachten

Ook Michael Boogerd is fan van de wijze waarop Van der Poel rijdt. „Het is allemaal niet te wetenschappelijk onderbouwd, die jongen rijdt met zijn hart. Natuurlijk kan hij niet zijn hele carrière zo met zijn krachten smijten, al denk ik ook dat hij vaak koerst om sterker te worden. Als mensen zeggen dat het veldrijden saai is door zijn dominantie, dan vind ik dat nogal kort door de bocht.”

