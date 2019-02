’Met Advocaat gaat Feyenoord opleiden voor FC Dordrecht’

Dat schrijft chef voetbal Valentijn Driessen vrijdagochtend in zijn column. „Jordy Zuidam (die Advocaat bij FC Utrecht aanstelde na het vertrek van Jean-Paul de Jong, red.) en Martin van Geel zijn blijkbaar niet overtuigd van de kwaliteiten van andere, jongere trainers om FC Utrecht en Feyenoord te leiden”, aldus Driessen.

Durf

„Het klopt dat alle Nederlandse Eredivisie-coaches wisselvallig presteren, maar dat is inherent aan de kwaliteit (of beter: het gebrek aan kwaliteit) van hun vaak jonge spelers. Een technisch directeur moet daar als trainerscout doorheen prikken. Of durven Zuidam en Van Geel trainers als Henk Fraser, Maurice Steijn en Dick Lukkien geen kans te geven?”, vraagt Driessen zich af.

„Bij Feyenoord zal Advocaat een degelijk elftal neerzetten dat leuk meedoet. Maar prijzen winnen, spelers beter maken of hun transferwaarde oppompen lukte de 71-jarige trainer niet of nauwelijks afgelopen decennium. Op Feyenoords jeugdcomplex Varkenoord moeten ze er met Advocaat rekening mee houden dat talentdoorstroming achterblijft en er wordt opgeleid voor partner FC Dordrecht.”

