Schippers en Visser in actie in Karlsruhe

Schippers veroverde naast handenvol internationale medailles op de buitenbaan in 2015 ook al eens een gouden Europese indoormedaille op de 60 meter. Toch is het nog lang niet zeker dat de 26-jarige Utrechtse begin maart ook daadwerkelijk aan de start staat bij de EK Indoor in Glasgow. Haar manager en broer Derek Schippers verwoordt het als volgt: „Het gaat heel erg om het kijken hoe ze er voor staat. Indoor en de EK is niet een doel op zich.” Bart Bennema, die sinds november weer de coach is van Schippers laat een vergelijkbaar geluid horen: „Degene die zich plaatsen (inclusief Dafne) gaan wel, mits ze er goed voor staan.”

Hoge prioriteit

Ieder jaar zijn er belangrijke atletiektoernooien. Als deze langs een meetlat worden gelegd, staan de Olympische Spelen (in 2020) natuurlijk bovenaan, gevolgd door de WK Atletiek (komende zomer), dan pas de WK Indoor en de EK Atletiek. Helemaal achteraan in de rij staat de EK Indoor. Lang niet alle baanatleten kennen daarom ook een hoge prioriteit aan ’Glasgow’ deze winter.

Neem bijvoorbeeld Sifan Hassan, de beste Nederlandse atlete van dit moment. In 2016 al eens wereldindoorkampioene en ook vorig jaar tijdens dit toernooi goed voor twee medailles. Ze geeft nu echter de voorkeur aan een wegwedstrijd over 5 kilometer op 17 februari in Monaco en legt haar focus dit jaar volledig op de WK Atletiek, dat van 27 september tot en met 6 oktober in het snoeihete Doha wordt gehouden.

Nadine Visser Ⓒ Hollandse Hoogte

Afzeggers

Er zijn meer ’afzeggers’. Susan Krumins, goed voor zilver tijdens de afgelopen EK Atletiek in Berlijn op de 10.000 meter, bereidt zich in Australië voor op de komende zomer. Meerkamper Eelco Sintnicolaas, die al eens EK Indoorgoud won, meldt: „Ik heb geen indoorplannen. Trainen gaat goed, maar ik richt mij puur op outdoor.”

Toch zullen er begin maart naar verwachting tussen de tien en twintig Nederlanders in Oranje aan de start staan in Glasgow. Meerkampers Anouk Vetter en Pieter Braun ontvingen op basis van hun outdoorprestaties van 2018 al een invitatie. Lisanne de Witte (brons op de EK) liep afgelopen weekend in Wenen al de limiet op de 400 meter. Verrassend was de kwalificatie van Julia van Velthoven op de 3000 meter in Apeldoorn.

Internationale doorbraak

Visser beleefde vorig jaar tijdens de WK Indoor haar internationale doorbraak door op de 60 meter horden een bronzen medaille te veroveren. Liemarvin Bonevacia (400 meter), Kupers en Koster wonnen al eens een Europese indoormedaille en kunnen ook komend EK weer meedoen om de prijzen.