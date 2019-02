Engelse clubs geven honderden miljoenen minder uit aan spelers

De accountants van Deloitte berekenden dat er in januari voor 180 miljoen Engelse pond (205 miljoen euro) is uitgegeven aan versterkingen. Dat is minder dan de helft van de totale uitgaven in januari 2018. Toen spendeerden de clubs 430 miljoen pond (491 miljoen euro) aan nieuwe spelers.

De belangrijkste oorzaak ligt bij de zuinigheid van drie toonaangevende clubs. Tottenham Hotspur, Liverpool en Manchester United besloten geen nieuwe spelers te kopen. De duurste aanwinst in de afgelopen maand was de Amerikaanse international Christian Pulisic. Chelsea nam hem voor 55 miljoen pond (63 miljoen euro) over van Borussia Dortmund.

