’Rojer werd als een soort gevangene in tranen afgevoerd’

Een enorme dreun: door de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer (r.) zitten de Spelen erop voor hem en zijn kompaan Wesley Koolhof. Ⓒ FOTO AFP

TOKIO - Het was ’slechts’ één positieve test, maar de coronabesmetting van Jean-Julien Rojer verwoestte maandag in één klap de Olympische Spelen voor de tennissers. Kiki Bertens en Demi Schuurs wilden nog wel in Tokio, maar konden niet meer. Vervolgens werd ook duidelijk dat uitkomen in het gemengd dubbel er niet meer van zal komen, omdat de tennissers de gezondheid van andere atleten niet in gevaar willen brengen.