De Boer: ’Dan maakt Real er ook zes tegen Ajax’

„Dat was wel heel verrassend, ja”, zegt de nieuwe coach van Atlanta United in gesprek met de NOS. „Ik kijk er natuurlijk altijd met interesse naar en hoop altijd dat Ajax wint, laat dat duidelijk zijn. Maar Feyenoord verdiende deze overwinning dik en dik.”

Transfers in het hoofd

Met tien tegentreffers in twee competitiewedstrijden is Ajax zwak uit de winterstop gekomen. En daarbij weet De Boer de vinger op de zere plek te leggen. „Allereerst de reis naar Orlando”, zegt de voormalig trainer van de Amsterdammers over het winterse trainingskamp van Ajax. „Die reis is verre van ideaal. Dan zijn er natuurlijk de transferperikelen rond Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Dat gaat toch bij de spelers in het hoofd zitten. Plus dat het voor de winterstop allemaal ontzettend goed ging. Als je dan dingen anders gaat doen, ben je kwetsbaar. Maar dat geldt voor elke club.”

De Boer wijt de tien tegengoals dan ook met name aan het ontbreken van de ’restverdediging’. „Als je die niet op orde hebt, kan elk team gevaarlijk worden tegen Ajax. Ook in de competitie. Dat zag je tegen SC Heerenveen al, en als je tegen Real Madrid zo speelt, krijg je er ook zes om je oren.”

