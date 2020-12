Historische hoofdsponsordeal Telstar

BUKO zal niet alleen op de borst prijken van zowel de thuisshirts als uitshirts, het bedrijf gaat een inhoudelijke rol spelen bij de sociaal maatschappelijke projecten van Telstar.

Volgens ingewijden gaat het om de beste sponsordeal uit de clubgeschiedenis van Telstar. De overeenkomst kan voor een groot deel op het conto worden geschreven van Natascha van Grinsven-Admiraal, sinds een half jaar de nieuwe commercieel directeur van de huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie.

Het Telstar Stadion heet nu Buko Stadion. Ⓒ Ron Pichel Fotografie

Regionale partner

Van Grinsven-Admiraal zegt ’ontzettend blij te zijn met deze mooie samenwerking’. „De laatste weken hebben we goede gesprekken gevoerd waarbij trots, ambitie en maatschappelijke betrokkenheid de boventoon voerden. Het werd snel duidelijk wat wij als regionale partners voor elkaar kunnen betekenen.”

Natascha van Grinsven-Admiraal. Ⓒ René Bouwman

Volgens de commercieel directeur is de deal een enorme opsteker voor Telstar. „Deze samenwerking is voor mij een duidelijk signaal dat wij als club hele mooie stappen maken. Daarbij is het een compliment voor alle partijen dat wij in deze onzekere tijd deze mooie overeenkomst zijn overeengekomen. Ik zie er naar uit om elkaar de komende jaren te gaan versterken.”

Voormalige jeugdspeler

De directeur dankt niet alleen BUKO-topman Dick Burger voor het vertrouwen, maar ook de voormalige Telstar-jeugdspeler en vastgoedondernemer Radi El Kaddouri. „Hij heeft met hart voor de club en de regio beide partijen samenbracht en mag gerust de architect van deze samenwerking genoemd worden.”