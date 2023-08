Tallon Griekspoor stijgt voor aanvang US Open nog een plekje op wereldranglijst

Tallon Griekspoor is een plaatsje geklommen op de wereldranglijst. Hij begint dinsdag als nummer 24 van de wereld aan de US Open. Griekspoor verloor afgelopen week van de Australiër Max Purcell in de derde ronde van het toernooi van Winston-Salem.

Tallon Griekspoor. Ⓒ ANP/HH