Tagliafico terug bij Ajax, Mazraoui valt weg

De Argentijnse linkerverdediger is hersteld van de knieblessure die hem in januari aan de kant hield. Zonder Tagliafico speelde Ajax in de competitie gelijk tegen sc Heerenveen (4-4) en werd met 6-2 verloren van Feyenoord.

Noussair Mazraoui en Lisandro Magallán zijn zaterdag tegen VVV-Venlo niet beschikbaar. Rechterverdediger Mazraoui heeft een hamstringblessure en Magallán is geblesseerd aan een bovenbeen. Trainer Erik ten Hag verwacht dat Mazraoui na komend weekeinde weer inzetbaar is. Magallán staat voor langere tijd aan de kant.