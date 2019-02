Ten Hag: ’Zijn harde woorden gevallen’

De oefenmeester werd achteraf bekritiseerd om zijn wisselbeleid tijdens de Klassieker. „We hadden meerdere dingen om op in te grijpen. Ik dacht alleen: ’Hoe kunnen we de wedstrijd draaien’? Zo schoot Hakim (Ziyech, red) bij 4-2 op de paal, toch een kantelmoment. Het was sowieso een crazy wedstrijd.”

„Het heeft zijn nasleep gehad. We zijn kritisch naar elkaar geweest en er zijn harde woorden gevallen”, aldus de coach van de Amsterdammers, die zijn elftal een week eerder al 4-4 zag spelen tegen sc Heerenveen.

„We gaan nu weer verder. Zo zit een seizoen in elkaar. Je kunt weleens een keer een tegenvaller hebben, of zelfs een grote tegenvaller. Dan moet je analyseren en verbeterpunten aangeven. Spelers hebben elkaar ook op eigen initiatief aangesproken”, vertelde Ten Hag, die vond dat zijn team tegen Feyenoord collectief faalde. „Het had te maken met een bepaalde vorm van ’taakdiscipline’.”

Ten Hag kreeg veel op zich af deze week, maar dat is hij naar eigen zeggen wel gewend. „Je moet het in goede banen leiden en de juiste beslissingen nemen. Ik heb uiteraard individueel met enkele spelers gesproken.” Wie dat precies zijn, wil hij niet zeggen. „Ik heb ze in groepen aangesproken. Dat we terug naar de basis moeten.”

Wel is het duidelijk dat dit gaat om onder anderen Daley Blind, Dusan Tadic en aanvoerder Matthijs de Ligt. „Het waren in ieder geval de leiders van deze ploeg. We hebben gesproken en we zitten op één lijn.”

En hoe gaat Ten Hag er zelf mee om? „Ik heb zelf natuurlijk ook gepraat. Met mensen uit de staf, met de directeur en met externe mensen.” Over het vertrek van Maxi Wöber is hij duidelijk: „Daar heb ik mee ingestemd, ja. Als je Magallán haalt, en je hebt Blind en je hebt Tagliafico en je hebt Sinkgraven. En daarnaast ook nog Kristensen en Veltman. Wat is dan het perspectief? De achterhoede is totaal dubbel bezet.”