Loting Spaanse beker: dubbele El Clásico

Beide confrontaties worden over twee duels beslist. De heenwedstrijden worden volgende week al gespeeld. Drie weken later volgen de returns. FC Barcelona begint met een thuiswedstrijd.

Barcelona schakelde in de kwartfinales van de Spaanse beker Sevilla uit, Real versloeg Girona. Op 2 maart treffen beide grootmachten elkaar ook in competitieverband. FC Barcelona is koploper met 49 punten, Real heeft tien punten minder.