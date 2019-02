Van Bommel: ’Instructies ballenjongens onzin’

Van Bommel kan er desgevraagd wel om lachen. „Dat is zo’n onzin. Dan hadden we dat toch al vanaf het begin van het seizoen gedaan?”, aldus de hoofdtrainer van PSV, die ook wel weer het positieve van die verhalen inziet. „Het is eigenlijk wel heel mooi dat daar over gesproken wordt. Dat betekent dat er niets anders over ons te zeggen is.”

Bekijk ook: PSV zonder Lozano tegen Fortuna Sittard

PSV moet het zondag tegen Fortuna Sittard stellen zonder de geblesseerde Hirving Lozano. De langdurig afwezige Ryan Thomas heeft de individuele veldtraining weer voorzichtig hervat.

Bekijk ook: PSV ontsnapt aan nieuwe zeperd