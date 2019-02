Tadic: ’Nog steeds een slecht gevoel’

De Amsterdammers waren voor de winterstop in defensief opzicht vaak degelijk en onverstoorbaar, maar in het nieuwe jaar is daar weinig meer van over. Na de 4-4 tegen sc Heerenveen volgde zondag in De Kuip een afstraffing tegen Feyenoord: 6-2.

„Ik heb nog steeds wel een slecht gevoel”, aldus Tadic vrijdag op sportpark De Toekomst. „We zijn niet gewend om wedstrijden te verliezen. Nu spelen we opeens gelijk en lijden we een ruime nederlaag. Dan is het normaal dat je teleurgesteld bent. We willen dat heel graag rechtzetten.”

Tegen Feyenoord leek er voor het elftal van trainer Erik ten Hag in de beginfase niet zoveel aan de hand. Lasse Schöne opende snel de score en Ajax liet na verder uit te lopen. Tadic: „We controleerden de wedstrijd. Na het eerste tegendoelpunt ging het mis. Op dit moment geven we de doelpunten te makkelijk weg. Normaal gesproken scoren teams alleen vanuit counters, snelle omschakelingen, tegen ons. Nu is dat anders. We stonden niet goed opgesteld bij sommige momenten. We moeten ook sterker zijn in de duels.”

De oud-speler van FC Twente en Southampton zag zijn team ook in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1 voor Ajax) terugvallen. „Tachtig minuten lang hadden we de controle. Dan scoort Heerenveen en krijgen wij het niet voor elkaar om ons snel te herpakken.”

De vele tegentreffers zijn niet alleen de schuld van de verdedigers, vindt Tadic. „Het verdedigen begint bij de aanvallers. En het aanvallen begint bij de verdedigers. We hebben de laatste wedstrijden zelf genoeg doelpunten gemaakt. Normaal gesproken zijn die aantallen ook genoeg om een wedstrijd te winnen. Maar we moeten gezamenlijk beter verdedigen.”

Ajax staat na afgelopen zondag weer vijf punten achter op PSV. De titelstrijd is wat Tadic betreft nog niet beslist. „Ik denk dat we de oplossing vinden en weer wedstrijden gaan winnen. Het kan niet zo zijn dat we ons seizoen ’weggooien’ door twee zwakke weken.”