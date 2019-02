Fans Excelsior willen naamsverandering Van Persie-tribune

Er is een deel van de supporters van Excelsior dat plots weinig blijkt te hebben met de 35-jarige aanvaller, die zaterdag met Feyenoord op bezoek komt in het Van Donge & De Roo-stadion bij de club waar hij een deel van zijn opleiding genoot. Nu is de aparte situatie ontstaan dat ze in Kralingen alle eerdere verering van Van Persie willen tenietdoen.

„Als een tribune je naam draagt, dan mag je daar best trots op zijn en ik denk dat Robin dat ook is”, zegt Van Bronckhorst in aanloop naar de Rotterdamse derby. „We weten dat Robin een verleden heeft in de Feyenoord Academy, maar ook bij Excelsior. Ik geloof dat hij de club ook altijd gesteund heeft, omdat Excelsior een club is die ook in zijn hart zit.”