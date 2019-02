Nieuwe hoop voor Vincent Janssen

Coach Mauricio Pochettino heeft de aanvaller weer opgenomen in zijn selectie. „Vanaf vandaag hoort hij er weer bij. Dat is mijn beslissing”, zei de Argentijn in aanloop naar de confrontatie met Newcastle United in de Premier League.

Janssen maakte dit seizoen geen deel uit van de plannen van de trainer. Hij kon aanvankelijk niet meedoen vanwege een voetblessure, maar kreeg daarna geen kans in het eerste team en moest zelfs meetrainen met de beloften. Een winterse transfer was in de maak, maar Janssen zag een overgang naar Real Betis mislukken en ook een late transfer naar Schalke 04 ketste af.

Nu Mousa Dembélé en Georges-Kévin N’koudou zijn vertrokken bij de Spurs, heeft Pochettino besloten Janssen toch weer een nieuwe kans te geven. De aanvaller (24) verhuisde medio 2016 van AZ naar Tottenham. Hij was toen topscorer in de eredivisie en vaste keus in Oranje. Bij Tottenham stokte zijn carrière.