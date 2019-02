Feyenoord had ook fysiek piekmoment in Klassieker

In aanloop naar de derby bij Excelsior werd de coach van Feyenoord gevraagd of de 6-2 tegen Ajax misschien wel de beste wedstrijd onder zijn leiding was. „Wel één van de mooiste wedstrijden, wanneer je kijkt naar alles”, aldus Van Bronckhorst. „Naar uitvoering, tactische discipline, mentale weerbaarheid, fysiek data. Daarin waren we de meerdere van de tegenstander, alles klopte. Dan mag je wel spreken van één van de beste wedstrijden.”

„Of de fysieke data heel anders waren dan bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle (3-1 verlies, red.)?. Beduidend anders. Meer fysieke meters, meer meters ook dan de tegenstander. Zowel in balbezit als bij balverlies, waardoor je er echt meer energie in stopt dan de tegenstander en dat moet eigenlijk altijd bij een team als Feyenoord.”

Het schetst een beeld dat Feyenoord niet elke week brengt wat er fysiek gezien in het vat zit. Het laat de vraag rijzen of het een mentaliteitskwestie is. „We hebben wel aangegeven aan de jongens dat ze dit in zich hebben”, zegt Van Bronckhorst. „Ook omdat dit zelfs in de derde wedstrijd van de week was (na de bekerronde tegen Fortuna doordeweeks, red.). Als je jezelf in fysieke data dit seizoen dan nog nooit zo goed hebt laten zien, is dat het teken dat het fysiek gewoon goed zit.”

Een ander waarbij het fysiek wel goed zit, is winteraankoop Cuco Martina, zo verzekerde Van Bronckhorst. De verdediger zit direct bij de wedstrijdselectie zondag tegen Excelsior. „Martina is speelgerechtigd. Hij heeft vandaag voor het eerst meegetraind en ziet er fit uit. Hij is niet een speler waar we fysiek rekening mee hoeven te houden, omdat hij ook in Engeland veel gespeeld heeft dit seizoen.”

Martina stond zeventien keer in de basis bij Stoke City, dat hem huurde van Everton, in het Championship.