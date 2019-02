Bertens ziet rivale in Sint-Petersburg verliezen

De Tsjechische, afgelopen zaterdag nog finaliste op de Australian Open, verloor met duidelijke cijfers van de Kroatische Donna Vekic. Het werd 6-4 6-1 voor de nummer 30 van de wereld.

De 28-jarige Kvitova, die vorig jaar in de finale veel te sterk was voor de Française Kristina Mladenovic, was als eerste geplaatst op het indoortoernooi in Rusland. Kiki Bertens is het tweede reekshoofd. Zij treft de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova in de kwartfinales.

Zes dagen geleden stond Kvitova nog in de eindstrijd van de Australian Open. Daarin verloor ze in drie sets van de Japanse Naomi Osaka, die deze week niet in actie komt.