Geen bibbers bij Aké en Timber: ’Beteugelen Messi lastige, maar ook leuke opdracht’

De Ajax-verdediger krijgt daarbij bijval van Nathan Aké. ,,Messi is een van de grootste spelers ooit. Het wordt lastig, maar het is ook een leuke opdracht. We spelen natuurlijk wel tegen een team en niet tegen Messi alleen. Ze hebben meerdere goede spelers. We moeten voor meerdere spelers op onze hoede zijn.”

Eén van die spelers, die ook aandacht vragen, is Julian Alvarez, sinds begin dit jaar ploeggenoot van Aké bij Manchester City. ,,Hij is heel technisch en doelgericht. Het zal niet eenvoudig worden om tegen hem te spelen. Ik ken hem bij de club als een rustige jongen. Hij is nog Engels aan het leren en zijn plek aan het vinden. Julian is heel close met alle Spaans sprekende spelers. Leuk om hem te zien.”

Het is ook niet zo, vertelde Aké, dat de Oranje-spelers het de hele dag maar over Messi hebben. ,,Nee eigenlijk niet. We hebben de laatste dagen meer relaxte dagen gehad. Er was even tijd voor ontspanning en nagenieten van de overwinning op de Verenigde Staten. Nu gaat de focus weer vol op de wedstrijd van vrijdag.”

Er zijn veel meer Argentijnse dan Nederlandse fans afgereisd naar Qatar. Ⓒ ProShots

Entourage

De Oranje-spelers zijn erop ingesteld, dat het qua entourage een ongelijk speelveld zal zijn vrijdag. De Argentijnse fans zijn in grote getale aanwezig in Qatar, terwijl er slechts een plukje Oranje-fans aanwezig is. ,,De fans van Argentinië zijn er altijd in de stadions. Er zal een geweldige sfeer zijn. Dat is duidelijk een geweldige steun voor hen, maar wij zijn eraan gewend. Het is vooral mooi om te zien hoe ze achter hun ploeg staan. Ze houden van voetbal”, aldus Aké.

Legendarische wedstrijden

Argentinië en Nederland werkten al heel wat legendarische wedstrijden af op WK’s. Eén van de meest bijzondere was in 1998 op het WK in Frankrijk toen Oranje in Marseille afrekende met de Argentijnen door de magnifieke winnende goal van Dennis Bergkamp in de 89e minuut. Hoewel Aké toen nog een peuter was en Timber nog geboren moest worden, kennen zij het iconische doelpunt van Bergkamp maar al te goed. ,,Het was een geweldige goal, die iedereen zich herinnert. Ook het commentaar dat in Nederland erbij werd gegeven is heel bijzonder”, aldus Aké. ,,We proberen hier ook iets speciaals neer te zetten en ervoor te zorgen, dat we herinnerd worden.”

Nathan Aké en Jurriën Timber vormen bij Oranje een verdedigingstrio met Virgil van Dijk. Ⓒ ANP/HH

Geprezen

De Manchester City-verdediger heeft zich dit toernooi van zijn beste kant laten zien en wordt alom geprezen voor zijn optredens. Iets waar Aké zich niet blind op staart. ,,Het is natuurlijk leuk dat je positieve kritieken krijgt. Maar je moet het elke wedstrijd weer laten zien en jezelf steeds blijven verbeteren.” De Hagenaar heeft de handicap dat hij op scherp staat en aan de wedstrijd begint in de wetenschap dat hij bij een nieuwe gele kaart een eventuele halve finale mist. ,,Het is lastig. Het duurt best lang voor die weg is. Het is niet heel lekker spelen. In de wedstrijd moet je daar niet te veel aan denken. Het gaat om de wedstrijd winnen. En daarna kun je pas met de volgende wedstrijd bezig zijn.” Naast Aké staan ook Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Teun Koopmeiners op scherp. Gele kaarten worden op het WK kwijtgescholden na de kwartfinales.

Timber slaat terug

Waar Timber de eerste seizoenshelft bij zijn club Ajax in mineur afsloot met een nederlaag tegen PSV en gelijke spelen tegen FC Emmen en Vitesse en het toernooi aanvankelijk op de bank begon, is de Utrechter ijzersterk teruggekomen. Sinds de wedstrijd tegen Ecuador, toen hij in de basis begon, is hij niet meer weggeweest uit de startopstelling. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier met een goed gevoel naar toe kwam. En het is nog beter geworden nu we in de kwartfinale staan. Dat gevoel wil ik meenemen naar de wedstrijd van vrijdag.”