Bertens pakt revanche op nederlaag Australian Open

Met de zege nam Bertens revanche voor de nederlaag van vorige maand tegen Pavljoetsjenkova, in de tweede ronde van de Australian Open. Toen werd het 3-6 6-3 6-3 voor de Russin.

Pavljoetsjenkova haalde op de Australian Open de kwartfinales, waarin ze verloor van de Amerikaanse Danielle Collins.

Net als in Melbourne begon de als tweede geplaatste Bertens voortvarend aan het duel. Na een kwartier had ze al een 4-0-voorsprong te pakken en niet veel later haalde ze met een door een ace afgesloten lovegame de eerste set binnen. Maar net als tijdens hun vorige ontmoeting waren de rollen in set twee omgedraaid. Ditmaal liet Bertens haar tegenstandster niet doordrukken en in de beslissende set won Pavljoetsjenkova nog maar elf punten. De partij duurde slechts anderhalf uur.

Zaterdag neemt Bertens het voor een finaleplaats op tegen Arina Sabalenka. Bertens trof de Wit-Russische twee keer eerder, vorig jaar op Roland Garros en in 2017 in de Fed Cup. Beide duels won de Nederlandse.

De andere halve finale gaat tussen Donna Vekic uit Kroatië en de winnares van het treffen tussen de Russinnen Daria Kasatkina en Vera Zvonareva. Vekic schakelde eerder op de dag titelhoudster Petra Kvitova uit.