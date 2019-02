Luiten valt wat terug in Saoedi-Arabië

Joost Luiten Ⓒ Hollandse Hoogte

KONING ABDULLAH-STAD - Joost Luiten is in de tweede ronde van de Saudi International in Koning Abdullah-stad wat teruggevallen. De Rotterdammer ging rond in 71 slagen, 1 boven par. Bij zijn eerste optreden had hij slechts 66 slagen nodig, 4 onder par.