Bayern zonder Neuer naar Leverkusen

De doelman van de Duitse kampioen heeft op de training een blessure aan zijn rechterhand opgelopen. Trainer Niko Kovac zal daarom tegen Bayer Leverkusen een beroep moeten doen op reservekeeper Sven Ulreich, die vorig seizoen bij afwezigheid van de langdurig geblesseerde Neuer maandenlang de eerste keeper was.

Bayern München kan naar alle waarschijnlijkheid ook nog niet beschikken over Arjen Robben en Franck Ribéry. De routiniers sloten deze week na blessures aan bij de groepstraining, maar zijn volgens Kovac in principe nog niet klaar om te spelen. ,,We willen geen risico met ze nemen'', zei de Kroaat.

Bosz kan bij Leverkusen geen beroep doen op aanvoerder Lars Bender. De Duitse verdediger heeft een dijbeenblessure.