Vonn stopt na WK

De Amerikaanse vedette neemt volgende week bij de wereldkampioenschappen in het Zweedse Åre voor de laatste keer aan een wedstrijd deel. „Ik moet accepteren dat mijn lichaam topsport niet meer toestaat”, zei de 34-jarige skiester.

Op de WK neemt Vonn deel aan de afdaling en de super-G. Daarna is het voorbij. „Ik ben erg emotioneel onder deze beslissing, maar het kan niet anders. Ik heb prachtige overwinningen gevierd, maar ook zware crashes meegemaakt. In alle opzichten heb ik de grens opgezocht. Het moment dat het niet meer gaat, is aangebroken.”

Vonn was al van plan na dit seizoen te stoppen. De laatste weken suggereerde ze meerdere keren dat het wel eens eerder afgelopen kon zijn. De Amerikaanse had vooral last van een knie.