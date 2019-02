Mollema derde op Mallorca

Net als een dag eerder kwam de Groninger uit de Trek-ploeg als derde over de streep in de wedstrijd over ruim 172 kilometer om de Trofeo Andratx-Lloseta. De Duitser Emanuel Buchmann van Bora-hansgrohe soleerde naar de winst, de Belg Tim Wellens (Lotto Soudal) eindigde op enkele seconden als tweede.

Mollema was donderdag ook al derde geworden, toen in de wedstrijd om de Trofeo Ses Salines. Die wedstrijd werd gewonnen door de Spanjaard Jesús Herrada. De wielrenners zijn op Mallorca neergestreken voor vier losse wedstrijden in vier dagen tijd. Wereldkampioen Alejandro Valverde doet ook mee aan de koersen op het Spaanse eiland. Zijn ploeggenoot Mikel Landa (Movistar) brak donderdag bij een val zijn rechtersleutelbeen en moet een operatie ondergaan.

De etappe van vrijdag moest wat worden aangepast, omdat een gedeelte van een weg waar de renners overheen moesten, was ingestort.