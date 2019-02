Transfer Fellaini naar China afgerond

Fellaini was al akkoord met de Chinese club en vrijdag bevestigde Manchester United de transfer.

De 31-jarige Belg speelde 5,5 jaar voor United en maakte in 177 duels zijn opwachting. Fellaini was daarin 22 keer trefzeker. In 2017 won hij met de club uit Manchester de Europa League. In de finale werd Ajax verslagen.

United nam Fellaini in de zomer van 2013 over van Everton. Daarvoor speelde hij in eigen land voor Standard Luik.

Naar verluidt gaat Fellaini in drie jaar tijd een bedrag van 43 miljoen euro verdienen in China.